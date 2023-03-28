أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم استعمال البخور والعطور في نهار رمضان.

وقال السليمان خلال لقائه على برنامج فتاوي :” أنه لا حرج في استعمال البخور والعطور بشرط عدم استنشاقها .”

وأضاف:” أن المرأة إذا قامت بالتأكد من ملوحة الطعام ووضعته على لسانها للتأكد إذا كان مالح أم لا؛ فهذا لا يفطرها .”

ومن جانبه، أكد أن الروائح التي تخرج من الأطعمة والبخور لا تفطر.