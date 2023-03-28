أعلنت السلطات القضائية في مدينة إيرانية، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق 5 أشخاص بعد إدانتهم باغتصاب فتاة بشكل جماعي.

وقال المدعي العام لمدينة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، يوسف ضيامهر في تصريحات إعلامية :” أن “محكمة الجنايات بالمحافظة حكمت على 5 متهمين في القضية بالإعدام، وفيما يخص التهم الأخرى حكم على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات”.

وأضاف :” أنه وفقًا لقانون العقوبات الإيراني سيتم تطبيق أشد العقوبات بحق المدانين، وهي الإعدام في هذه الجريمة”.

ويُشار إلى أنه فتح القضية المذكورة في 21 مايو 2022 في مدينة مرند وبمجرد تلقي الشكوى وأثناء التحقيق تم القبض على الأشخاص الـ 5 واعترفوا بارتكاب جريمتهم”.

والجدير بالذكر أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أقدمت على الانتحار وفارقت الحياة، فيما أصيب خطيبها بمشاكل صحية متأثرًا بالجريمة التي حدثت معها.