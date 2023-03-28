“الزعاق”: أطول ساعات الصيام في العالم ستكون في النرويج وجرينلاند (فيديو)

أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية خالد الزعاق، الدول الأكثر والأقل في عدد ساعات الصيام.

وقال الزعاق خلال فقرته على قناة العربية :” أن المناطق الواقعة شمال خط الاستواء ستشهد أطول صيام في العالم، بينما تكون المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء الأقل صياما في العالم.”

وأضاف:” أن أطول ساعات الصيام في العالم ستكون في النرويج وجرينلاند وفلندا وتصل قرابة 23 ساعة، وأقل فترة صيام ستكون على جزر القمر وجنوب إفريقيا والأرجنتين وتصل إلى قرابة 12 ساعة.”

وأفاد بأن الدول العربية تتفاوت في ساعات الصيام بين 14 إلى 15 ساعة وأطول فترة صيام ستكون على الجزائر وتونس وتصل إلى قرابة 16 ساعة.”