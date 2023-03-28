كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا مع اقتراب انتهاء عقده مع النصر

وأوضحت صحيفة “aksam” التركية أن تاليسكا، الذي كان من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النصر، غير رأيه فجأة وفتح أبواب التفاوض مع عدة أندية برازيلية، مضحيًا براتبه الضخم مع النصر.

ولفتت إلى أن تاليسكا لا يريد أن يكون في ظل كريستيانو رونالدو زميله في النصر؛ مبينة أن المهاجم البرازيلي مطلوب أيضًا من عدة أندية بتركيا خلال الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن إدارة ‎النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدًّا في راتبه.