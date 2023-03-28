منح أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”، ليونيل ميسي “عصا كرة القدم” خلال احتفالية الاتحاد بفوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر الكونميبول في باراغواي، منح دومينغيز عصا كرة القدم لميسي في وجود كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قائلاً :”يا ليو، أريد أن أنصبك حاكما لكرة القدم والأفضل في تاريخها بإعطائك عصا كرة القدم، العصا السحرية”.

ورد ميسي قائلا: “هذا كثير، أردت فقط أن أفعل ما أحب، لكن ما يحدث حاليا يؤكد أن كل شيء ممكن”.