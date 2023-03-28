تكشفت معلومات جديدة عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث عقبة شعار المروع والذي أسفر عن وفاة 21 شخص وإصابة 28 آخرين.

وقال مصاب يتلقى العلاج داخل مستشفى أبها الخاص خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: ” نشكر وزارة الصحة على تقديمها العلاج لنا مجانا، ونشكر المستشفى، والهلال الأحمر والدفاع المدني، ما قصروا.”

من جانبه كشف مراسل “القناة” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين، مشيرا إلى أن مستشفى أبها الخاص استقبل 12 شخص من مصابي حادث عقبة شعار، وتم تقديم الخدمة العلاجية لهم وخرجت حالتين، بعد تماثلهما للشفاء، فيما يتلقى 10 مصابين العلاج.

وأوضح أن هناك 7 مرضى سيتم تنويمهم بعد قليل، أما بقية الحالات يستعدون للخروج من المستشفى.

وتابع أنه هناك مصابين آخرين يتلقون العلاج في مستشفى عسير المركزي، ومستشفى محايل ، ومستشفى محايل الأهلي ، والمستشفى السعودي الألماني”.

فيديو | أحد مصابي حادث حافلة عقبة شعار لـ #الإخبارية: نتلقى العلاج مجانا ونشكر تعاون الجميع على سرعة إسعافنا#نشرة_النهار pic.twitter.com/9kxBJWmZ9B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023