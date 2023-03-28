رد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، على من يقول بحصر الدين في أماكن العبادة أسوة بالمجتمع الغربي، حيث أكد أنه لا يجوز لغير المسلمين بالتحدث عما يجب فعله بشأن الدين الإسلامي.

وأكد أن الدين الإسلامي امتداد لمعتقد كافة الأنباء والمرسلين، وأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم تختلف، واستشهد على ذلك بقول الله تعالى :”لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنكم شِرْعَةً ومِنهاجًا”، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على قناة mbc.

وأكد أن شريعة الإسلام جاءت بالخير للمسلم في دينه ودنياه، لذلك أقام الإسلام مجتمعا مكتمل العناصر أرشد المسلمين في كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.