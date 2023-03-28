أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بالنظام في سوريا لتورطهم في تجارة الكبتاغون.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن واشنطن أصدرت عقوبات مرتبطة بسوريا، تستهدف 6 أشخاص وشركتين.

وذكرت في بيان تحديداً أربعة من حلفاء عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من اللبنانيين الضالعين في الأمر.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون.

وذكرت الوزارة أن سوريا أصبحت تضطلع بدور عالمي كبير في إنتاج مخدر الكبتاغون والذي يتم تهريب معظمه عبر لبنان.