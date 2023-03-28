نشرت قناة الإخبارية لقطات لرجال الأمن أثناء مساعدة المعتمرين بصدر رحب وبابتسامة سمحة.

وأظهر الفيديو قيام رجال الأمن بالتقاط الصور التذكارية بهواتف المعتمرين لعدم تمكنهم من اختراق الحواجز.

ويبذل رجال الأمن العام جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار علاوة على حرصهم على المحافظة على أمن واستقرار ضيوف الرحمن وتوفير الأجواء الإيمانية حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.