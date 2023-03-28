استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى مملكة البحرين، مؤيد عمر عبدالرحمن، وابلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.

وقام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في البحرين بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة.

وأكد أن ما قام به عبدالرحمن يتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية بالبحرين ويتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.