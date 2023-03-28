شهدت الحلقة السادسة من برنامج “ستوديو 23″، اليوم الثلاثاء، تقليد شخصية رئيس نادي مصري شهير.

وظهر خالد الفراج مؤديا شخصية رئيس نادي الزمالك المصري، والذي عرف بطريقته في الاعتراض على معظم القضايا سواء المتعلقة بالنادي أو بالقضايا العامة في مصر.

وظهر الفراج بشخصية مرتضى منصور إلى جانبه اللاعب شيكابالا نجم فريق الزمالك، والذي ظل يحاول تهدئته على الهواء، فيما يقوم الأول بتهديده في حال فكر في التعاقد مع أي نادي آخر.

يذكر أن “ستوديو 23” يضم نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.