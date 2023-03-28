استمرت التظاهرات في فرنسا اليوم الثلاثاء، اعتراضا على إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة.

واندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومئات المتظاهرين المشاركون في مسيرة للاحتجاج على تعديل نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.