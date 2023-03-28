كشفت دراسة حديثة أن الأمهات اللاتى يعانين من السمنة أو لديهن كميات كبيرة من الدهون في الجسم قد يلدن فتيات مصابات بالسمنة أيضا.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، فالفتيات اللواتي يولدن لأمهات يعانين من السمنة أو لديهن كميات كبيرة من الدهون في الجسم قد يكن أكثر عرضة لاكتساب الدهون الزائدة في الجسم.

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة “science daily” إلى أن الفتيات لديهن مؤشر كتلة جسم وكتلة دهنية مماثلة لأمهاتهن، وذلك بعدما قام الباحثون بقياس دهون الجسم والعضلات لدى 240 طفلًا في عمر 9 سنوات أو أقل.

وكشفت الدراسة أن الفتيات المولودات لأمهات يعانين من السمنة أو لديهن كتلة غنية بالدهون معرضات بشكل كبير للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.