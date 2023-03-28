تعرض الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي للحظات عصيبة خلال تواجدهما في المطعم الطائر، ضمن مقلب برنامج “رامز نيفر إند”.
وبدأ الرعب بالنسبة لبسنت شوقي مبكرا بمجرد تقديم الفنان رامز جلال سمكة كبيرة لها، وبدأت تصرخ وفي نفس اللحظة بدأ المطعم يتأرجح بهما وسط صفارات الإنذار وصراخ الضيوف.
وتمسكت بسنت شوقي بيد زوجها محمد فراج، فيما أخذ هو يصرخ ويطلب إنزالهما فورا، وبمجرد كشف رامز عن وجهه شتمه في حالة من الغضب.
رعب وصراخ محمد فراج بسنت شوقي في سقوط مطعم رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/j0s6z0eBQT
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/HAJCuskgOg
— MBC مصر (@mbcmasr) March 28, 2023
مواجهة غير متوقعة بين رامز جلال ومحمد فراج وبسنت فراج منهارة
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/wwWv8wS2lz
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/IsHbOB4Pp3
— MBC مصر (@mbcmasr) March 28, 2023
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