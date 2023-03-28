تعرض الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي للحظات عصيبة خلال تواجدهما في المطعم الطائر، ضمن مقلب برنامج “رامز نيفر إند”.

وبدأ الرعب بالنسبة لبسنت شوقي مبكرا بمجرد تقديم الفنان رامز جلال سمكة كبيرة لها، وبدأت تصرخ وفي نفس اللحظة بدأ المطعم يتأرجح بهما وسط صفارات الإنذار وصراخ الضيوف.

وتمسكت بسنت شوقي بيد زوجها محمد فراج، فيما أخذ هو يصرخ ويطلب إنزالهما فورا، وبمجرد كشف رامز عن وجهه شتمه في حالة من الغضب.