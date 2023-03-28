أثار اقتحام أحد المشجعين لملعب مباراة في البرازيل لضرب لاعب في نهاية مباراة مثيرة، حالة من الجدل.

وكان المشجع يحمل ابنته بين ذراعيه، ودخل مقتحما الملعب لمهاجمة اللاعب مما أثار الكثير من الغضب في أرجاء البلاد لدرجة اتخاذ إجراء لإبعاد ابنته عنه.

والتقطت كاميرات التلفزيون الهجوم بعد اندلاع مشاجرة جماعية في نهاية مباراة بين إنترناسيونال وكاكسياس.

إذ يمكن رؤية لاعبي إنترناسيونال والطاقم الفني وهم يطاردون لاعبي كاكسياس داخل الملعب، بينما تهتف الجماهير في المدرجات، كما شوهدت العديد من الاشتباكات بين اللاعبين في كافة أرجاء الملعب.

وشوهد أحد المشجعين وهو يحمل طفلة صغيرة إلى أرض الملعب، ويتدخل في المشاجرة مع القليل من الاهتمام على ما يبدو بسلامة الطفلة، بينما يحاول رجال الأمن إيقافه.