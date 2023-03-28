كشف الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل عن ما إذا كان أخذ المسكن أو «البنج» عبر الوريد في نهار رمضان يفطر .

وقال “الشبل” خلال ظهوره في قناة الرسالة أن المسكنات لا تحتاج إلى وريد ، أما إذا أخذته مع مغذي أو محلول فالظاهر أنها تقضي هذا اليوم أما إذا كان مسكن فقط فيأخذ من أي مكان في الجسم وإذا أخذته بدون محلول أو عن طريق غير الوريد فلا يفطر.