يواصل المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش” تسليط الضوء على ملفات هامة بطريفة ساخرة وطريفة، وبرزت قضية توطين الوظائف في الحلقة السادسة التي عرضت اليوم على شاشة قناة mbc من خلال شخصية “الشيخ عدنان”رجل الأعمال الذي يدعي أمام الإعلام اهتمامه بالسعودة وتوظيف أبناء الوطن إلا أن الحقيقة غير ذلك.

وأدى “ناصر القصبي” شخصية “الشيخ عدنان” وهو رجل أعمال مغرور يدعي على نفسه أنه محب للوطن ويهتم بتوظيف شبابه إلا أنه لا يطبق نسبة التوطين في شركته التي يتباهى بنجاحاته فيها.

ويحاول “الشيخ عدنان” بشخصيته الفارغة من الداخل أن يبدو أمام الآخرين كرجل ذات قيمة إلا أن حديثه وكلامه يوقعه في الأخطاء ويظهر شخصيته السطحية.