يواصل المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش” تسليط الضوء على ملفات هامة بطريفة ساخرة وطريفة، وبرزت قضية توطين الوظائف في الحلقة السادسة التي عرضت اليوم على شاشة قناة mbc من خلال شخصية “الشيخ عدنان”رجل الأعمال الذي يدعي أمام الإعلام اهتمامه بالسعودة وتوظيف أبناء الوطن إلا أن الحقيقة غير ذلك.
وأدى “ناصر القصبي” شخصية “الشيخ عدنان” وهو رجل أعمال مغرور يدعي على نفسه أنه محب للوطن ويهتم بتوظيف شبابه إلا أنه لا يطبق نسبة التوطين في شركته التي يتباهى بنجاحاته فيها.
ويحاول “الشيخ عدنان” بشخصيته الفارغة من الداخل أن يبدو أمام الآخرين كرجل ذات قيمة إلا أن حديثه وكلامه يوقعه في الأخطاء ويظهر شخصيته السطحية.
لقاء مع رجل الأعمال الشيخ عدنان وسر نجاحه؟ 😂#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/xR1ZJdL6xw pic.twitter.com/R8GTnhLv0R
— MBC1 (@mbc1) March 28, 2023
جاب العيد الشيخ عدنان بقصيدته💔😂@algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/GcNmo8wL78
#طاش_العودة #رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/3qqEDBt0Qk
— MBC1 (@mbc1) March 28, 2023
الشيخ عدنان فاهم علوم المرجلة غلط 🤣😭@algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/GcNmo8wL78
#طاش_العودة #رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/i51RlfgfSf
— MBC1 (@mbc1) March 28, 2023
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