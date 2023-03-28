أجاب مشهور “التيك توك” سلطان العنزي، على سؤاله بخصوص ما إذا كان يخفي أمور الزواج والحب خوفا على جماهيريته.

وقال العنزي خلال برنامج “سوالف رمضان”، إنه لا يمكن له إخفاء ذلك أمر لا سيما وأن حياته تعتبر مكشوفه لمتابعيه، قائلا: “وين بخفيها، وانا مو توم كروز”.

وفي سياق آخر أوضح سلطان العنزي أنه يشجع الهلال بينما راشد العنزي يشجع النصر، وكل منهما يذهب لتشجيع ناديه دون الآخر.

كما أوضح راشد العنزي سبب رفضه فكرة الدخول مع فتيات في بثوث تيك توك، قائلا: “ممكن يسوي مشاكل في التيك توك خاصة”.