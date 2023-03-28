أجاب مشهور “التيك توك” سلطان العنزي، على سؤاله بخصوص ما إذا كان يخفي أمور الزواج والحب خوفا على جماهيريته.
وقال العنزي خلال برنامج “سوالف رمضان”، إنه لا يمكن له إخفاء ذلك أمر لا سيما وأن حياته تعتبر مكشوفه لمتابعيه، قائلا: “وين بخفيها، وانا مو توم كروز”.
وفي سياق آخر أوضح سلطان العنزي أنه يشجع الهلال بينما راشد العنزي يشجع النصر، وكل منهما يذهب لتشجيع ناديه دون الآخر.
كما أوضح راشد العنزي سبب رفضه فكرة الدخول مع فتيات في بثوث تيك توك، قائلا: “ممكن يسوي مشاكل في التيك توك خاصة”.
سلطان العنزي: أشجع #الهلال وراشد يشجع #النصر @_rs2ii @sultanal_enaz #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TxmXJM2vpx
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 28, 2023
ريم بساطي تسأل سلطان: هل تخفي موضوع الحب والزواج لكي لا تخسر جماهيريتك؟..
سلطان العنزي: مستحيل @_rs2ii @sultanal_enaz #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PBqmzsOQbF
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 28, 2023
فقرة #المواجهة ..
ريم بساطي تسأل راشد: لماذا ترفض فكرة الدخول مع فتيات في بثوث تيك توك؟
راشد العنزي: ممكن يسوي مشاكل @_rs2ii @sultanal_enaz #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g1KfOb3C60
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 28, 2023
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