أعلنت السلطات القضائية السويسرية، اليوم الثلاثاء، طي ملف التحقيق مع رئيس الـ”فيفا” السابق سيب بلاتر، في اتهامات بتمويل بناء متحف لكرة القدم في زيوريخ بـ500 مليون يورو.

وقالت السلطات في بيان صحفي إن مكتب المدعي العام في زيوريخ “أغلق الإجراءات الجنائية التي فتحت ضد اثنين من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم السابقين على صلة بمتحف فيفا”.

وأضافت “لم يؤكد التحقيق الاشتباه في خرق الالتزامات، بمعنى الإدارة غير العادلة”.

وكان “فيفا” ” برئاسة جياني إنفانتينو قدم شكوى في ديسمبر 2020 ضد رئيسه السابق بتهمة “سوء الإدارة الإجرامية”، بسبب مشروع المتحف، بعد أن نتج عنه فاتورة بقيمة 500 مليون يورو والتي “كان من الممكن وينبغي أن تُنفق على تطوير كرة القدم العالمية”.