وجه الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، رسالة إلى رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، بعدما صرح الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن فريقه سيهزم فريق الاتحاد في آخر مباريات دوري روشن.

وقال جستنيه :”رايح تندم ياجميل اسمع كلامي يابو عبدالمحسن اسحبها ولا رايح تندم ندم عمرك ما ندمته في حياتك.اللهم اني بلغت اللهم فأشهد”.

وأضاف :”حتى لا يأخذ رأيي في اتجاهات وتفسيرات خاطئة، سيندم حبيبنا ابو عبدالمحسن بإذن الله وتوفيقه بعد هزيمة قاسية جداً تلحق بفريق نادي الطائي في آخر مباراة لفريق نادي الاتحاد”.

وأكد أنه لا يستبعد أن تصل هزيمة الطائي إلى نصف درزن من الأهداف.