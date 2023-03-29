شهدت مباراة تنزانيا وأوغندا، اليوم الثلاثاء، في مواجهة الإياب بينهما بمنافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، موقفا غريبا من الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري الذي أدار المواجهة.

واحتسب الحكم 36 دقيقة وقتا بدل ضائع في الشوط الأول من مباراة تنزانيا وأوغندا؛ بسبب سوء الإضاءة في الملعب، ما أدى إلى توقفها حتى تم حل المشكلة.

وحقق المنتخب الأوغندي الفوز على نظيره التنزاني، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب “بنجامين مكابا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة لأوغندا روجرز ماتو، في الدقيقة 91.