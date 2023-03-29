أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف التخصصات.

وأوضحت الهيئة مسميات الوظائف ومنها منسق تسليم المنتجات، ومساعد مرحل جوي، وأخصائي تطوير خدمات التسويق.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا