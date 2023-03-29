شكر رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وقال ياسر المسحل،: “لن نجبر أحدا على الاستمرار، رينارد طلب الرحيل وأخبرنا أنه يريد خوض هذه الفرصة”.

لفت:”لا يوجد لدينا أي اسم مطروح حالياً ولن نعلن البديل قبل دراسة كافة الملفات وهذا تقريباً سيحدث نهاية الموسم وهناك وقت للتحضير لكأس آسيا مع المدرب الجديد”.

وتابع: “رينارد أبلغني بالعرض قبل انطلاق معسكر جدة بأربعة أيام، وتشاورنا كأعضاء مجلس إدارة، وتمت الموافقة على طلبه بالرحيل”.