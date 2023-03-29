قال المهندس سامي الحلوة الرئيس التنفيذي لتطبيق “نعناع”، إن تطبيق نعناع يقدم نموذج جديد وخلاله ممكن للعميل أن يعتمد على الطلب في التطبيق وما يذهب للبقالة التي من المفترض ما بها أي متعة.

وأوضح سامي الحلوة، خلال لقاء ببرنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: إذا فتحنا ألف متجر “نعم” سنقضي على البقالة ، مع أن السوق يستحمل أكثر من ألف ، وإذا كان كل حي في المملكة فيه متجر سحابي لن تكون في حاجة للبقالة.

وتابع: لسنا خطر على البقالة ، لأننا فتحنا نظام امتياز تجاري ، بأن نشارك صاحب البقالة السعودي الذي يبغى أن يشتغل بالقطاع ، بدلا من أن يدخل بالقطاع التقليدي وهو البقالة ، بإمكانة في النهاية أن يشتغل معنا ونحن نمكنة بالتقنية.