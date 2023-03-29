رينارد: وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى

أوضح مدرب المنتخب الوطني المستقيل، الفرنسي رينارد أنه وصل مع الأخضر إلى أعلى مستوى، ولا يمكنه الوصول إلى أعلى من ذلك.

وقال رينارد في حديثه لوسائل الإعلام بعد مواجهة بوليفيا: “وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى، ولا يمكنني الوصول إلى أعلى من ذلك”.

وأشار إلى أنه كان يجب أن يكون أمينًا بأنه لن يتمكن من تقديم المزيد، ومتوجهًا بالشكر للجميع على الوقت الرائع الذي قضاه في المملكة.

وتابع :”هذه رسالتى إلي كل الجماهير السعودية.. أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال الفترة الرائعة في السعودية”.

ولفت :”لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار لكن وأود أشكر الحكومة ووزارة الرياضة وبالتأكيد شكر خاص للسيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.. ولقد كان تعاونًا رائعًا وأيضًا مع الأمين العام إبراهيم القاسم،لقد أمضينا وقتًا رائعا معاً”.