طالب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، المنتخب السعودي بأن يستقطب مدرب النصر غارسيا.
وأشار عبدالرحمن الجماز يجب أن يكون الاختيار مدروس وبعناية، لافتا:”بعد 6 شهور قرار غير موفق”.
وكان مدرب المنتخب الوطني المستقيل، الفرنسي رينارد صرح أنه وصل مع الأخضر إلى أعلى مستوى، ولا يمكنه الوصول إلى أعلى من ذلك.
#عبدالرحمن_الجماز | @Aljamaz8910
أطالب المنتخب السعودي بأن يستقطب مدرب #النصر غارسيا.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5xXYO8TZaR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 28, 2023
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