طالب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، المنتخب السعودي بأن يستقطب مدرب ‎النصر غارسيا.

وأشار عبدالرحمن الجماز يجب أن يكون الاختيار مدروس وبعناية، لافتا:”بعد 6 شهور قرار غير موفق”.

وكان مدرب المنتخب الوطني المستقيل، الفرنسي رينارد صرح أنه وصل مع الأخضر إلى أعلى مستوى، ولا يمكنه الوصول إلى أعلى من ذلك.