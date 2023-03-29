قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة ارتدادية من الخميس 8 رمضان 1444هـ

على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب شرق منطقتي مكة وحائل تمتد الى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات بأمطار متفاوتة من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد

“تمتد الى اليمن بأمطار من متوسطة الى غزيرة وفيضانات محلية”.

وتابع: موجة برد من خفيفة لمتوسطة على معظم المناطق خاصة ليلاً من السبت 10 رمضان 1444هـ

الصغرى المتوقعة على النحو التالي :

الشمالية من 2 الى 7°C

الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من 6 الى 15°C