كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، مدير مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 مارس 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك سلمان للطاقة