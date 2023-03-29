لقيت مسنة ماليزية “83 عاماً” مصرعها ونقل زوجها للعناية المركزة بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة تعرف بـ”الينفوخية”.

وقال رئيس الوحدة الصحية بولاية جوهر الماليزية لينج سون، أن المرأة بدأت تظهر عليها أعراض ضيق في التنفس بعد 3 ساعات من تناولها السمكة، ومن ثم عانى منها زوجها بعدها بساعة.

وأشار إلى أن الحالة مصنفة على أنها تسمم غذائي مع ظهور أعراض عصبية أدت إلى فشل في الجهاز التنفسي إلى جانب خلل في ضربات القلب؛ بسبب سم السيجواتيرا أو ابتلاع رباعي السموم من السمكة الينفوخية”.

وأكد أن هذه المرة الأولى التي يتناول فيها الزوجان الأسماك الينفوخية بعد الحصول عليها عبر الطلبات من تاجر على فيسبوك، لافتًا إلى أن السمكة الينفوخية التي يجري الحصول عليها طازجة من الصيادين تكون بناءً على طلب العملاء قبل أن يأخذها تجار الجملة لتتم معالجتها والتخلص من السموم.