سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا لليوم الثالث في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي 0.47% إلى 79.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أي 0.74% إلى 73.74 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.