وضع حجر الأساس، اليوم الأربعاء، لمشروع شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات “HAPCO” لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ في الصين.

وصرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، عبدالرحمن الحربي، إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل يعد واحدا من المشاريع الناجحة بين البلدين، وهو نتاج تعاون مثمر بين شركة أرامكو السعودية وشركتي شمال هواجين ومجموعة بانجين شينشبغ الصينية.

وقال أن ذلك سيسهم في تنشيط القاعدة الصناعية الداعمة للتنمية الآمنة والفعالة والمستدامة لصناعة البتروكيماويات في منطقة لياونينغ بشكل خاصة وفي جمهورية الصين بشكل عام.