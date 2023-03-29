قدم لاعب الهلال، سالم الدوسري رسالة إلى مدرب الأخضر المستقيل، الفرنسي هيرفي رينارد بعد رحيله.

وقال الدوسري عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مدربنا ومعلمنا هيرفي رينارد، شكرًا لكل لحظة قضيتها معنا، شكرًا لكل جهد بذلته من أجلنا، وشكرًا لكل ما قدمته لنا، وكل الأماني لك بالتوفيق في قادم أيامك”.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن مساء الثلاثاء، موافقة مجلس إدارته، على الطلب الذي تقدم به المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد بعدم استكمال المدة المتبقية بعقده.