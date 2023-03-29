شهد مسلسل “الحاج إكسلانس” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد سعد ويعرض في شهر رمضان الجاري واقعة غريبة من نوعها .

وجرى تسريب مقطع فيديو من كواليس العمل، يظهر فيه الفنان محمد سعد وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها في المسلسل، لكنه يتعدى على العاملين في المسلسل بالسب والإهانة.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر شبكات التواصل دون الكشف عن المناسبة التي التقط فيها، والسبب الذي أدى إلى غضب بطل المسلسل بهذه الطريقة.

وجاء محمد سعد وهو يردد بعض الكلمات مثل “أنتم فشلة.. محدش طايقكم.. اللي مش عاجبه كلامي يقول”، دون الكشف عن الشخص أو المجموعة التي يوجه إليها الحديث.

والجدير بالذكر أن البعض تحدث عن كون محمد سعد يوجه حديثه إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت، لكن الأخير نفى الأمر في تصريحات صحافية منسوبة إليه، في حين أن محمد سعد لم يعلق على الفيديو المسرب له حتى الآن، ولم يذكر الأسباب التي دفعته إلى الحديث بهذا الشكل مع العاملين في المسلسل.