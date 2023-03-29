كشفت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير إستراتيجية الوصول الثابت والنقل، مدير تمكين القنوات، مدير إدارة الجودة والعمليات، مدير معدات مباني العملاء، خبير أول الشراكات العالمية والتحالفات الإستراتيجية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الاتصالات السعودية