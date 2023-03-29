أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الفرق بين فرشاة الأسنان اليدوية والكهربائية، مقدما عدة نصائح قبل شراء فرشاة الأسنان.

وأكد المجلس أن كلا من النوعين فعال اذا تم استخدامها مرتين يوميا لمدة دقيقتين ، مبيناً أن فرشاة الأسنان الكهربائية ذات الرأس الدائري تمتاز بفعالية أكبر في إزالة بقايا الطعام، كما تناسب المرضى الذين لا يستطيعون التحكم بحركة أيديهم بشكل جيد، مثل مرضى التهاب المفاصل الحاد

و أوصى باختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، لأن الخشنة قد تسبب ضرراً على اللثة ومينا الأسنان، واختيار فرشاة ذات رأس صغير أو مضغوط للوصول إلى الأماكن الصعبة، واستخدام فرشاة أسنان كهربائية ذات رأس دوار في حالة اختيارها أو تفضيلها على اليدوية.