أكد الباحث في الشؤون العسكرية عبد العزيز بن رازن أن ضعف الوازع الديني وعدم إدراك أهمية الوطن من أسباب تسهيل دخول وإيواء مخالفي الأنظمة.

وقال رازن :” كلنا شركاء مواطنين ومقيمين في حفظ هذا الوطن الذي أعطانا الكثير، لذلك فإن العلم بالإجراءات القانونية والعقوبات مهم جدا لأنه في حال وقعت العقوبة لايكون هناك عذر لأي شخص يقدم على هذه الجريمة”.

وأضاف ” يجب أن نعي نعمة هذا الوطن الذي نعيش فيه، حيث أن هناك ضعفاء نفوس تغريهم المادة وتكون أهمية الوطن لديهم في درجات متفاوتة”.