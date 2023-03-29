أقنع دجالٌ محاميا مصريا في الجيزة بضرورة هتك عرض طفلته من أجل الوصول إلى الآثار واستخراجها كما زعم، في حادثة هزت محافظة الجيزة في مصر

حيث استعان الرجل بدجال بعدما أوهمه أهالي المنطقة بوجود آثار أسفل منزله وبينما هم عاكفون على استخراج الآثار، أقنع الدجال الرجل بأن الجن يأمره بمعاشرة ابنته البالغة من العمر 16 عامًا.

وبالفعل، اعتدى الدجال على الطفلة أمام أعين والدها لتنفيذ أوامر الجن وفتح باب الآثار كما زعم الدجال، مما دفع والدتها لإبلاغ الشرطة في الحال عن زوجها والدجال، وحضر رجال الشرطة وأمسكوا بالمتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة برقم وتولت النيابة العامة التحقيق.