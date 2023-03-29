أطلقت كيا سيارة EV9 الكهربائية الرائدة رسمياً بعد أسبوعين من الكشف عن تصميم السيارة، ووضحت كيا أرقام الأداء والأبعاد وأبرز مزايا الـ SUV الرحبة الجذابة.

واستندت السيارة إلى منصة E-GMP العالمية لمجموعة هيونداي، مع تزويدها بالجيل الرابع الأحدث من البطاريات الكهربائية للشركة الكورية، وستتوفر بثلاثة أنظمة كهربائية مختلفة حسب الفئة.. أولهم فئة الدفع الخلفي بالمدى القياسي، وهي فئة مزودة ببطارية 76.1 كيلوواط\س مع محرك كهربائي واحد بقوة 215 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم\س في 8.2 ثانية.

وتعد الفئة الثانية الرئيسية هي فئة الدفع الخلفي بالمدى الطويل، ببطارية أكبر حجماً 99.8 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 201 حصان، وأهم ما يميز هذه الفئة هو المدى الممتاز الذي يبلغ 541 كيلومتر للشحنة الواحدة.

وجاءت فئة الدفع الكلي لكيا EV9، بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 380 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر، وتتسارع هذه الفئة من السكون إلى 100 كم\س في 6.0 ثوان، مع توافر خاصية Boost لتعزيز تسارع السيارة بشكل مؤقت إلى 5.3 ثانية فقط ورفع عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر.

وتعتبر كيا EV9 هي سيارة بنفس حجم تيلورايد ولكن تحظى بقاعدة عجلات أطول بـ 8 إنش، ما يؤدي بتوفير مساحة أكثر رحابة في المقصورة، مع إمكانية الاختيار بين 6 أو 7 مقاعد، وهي مقاعد قابلة للاستدارة بالكامل بزاوية 180 درجة.