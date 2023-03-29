أشاد معتمر روسي، بجودة الخدمات المقدمة، وبراعة التنظيم، في المسجد الحرام، مهنئًا جميع المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال المعتمر الروسي، في حديثه على قناة “العربية” :” أنه جاء من روسيا لأداء العمرة”، مُشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة للمعتمرين تفوق الوصف.

وأضاف:” أن التنظيم السلس للذهاب إلى المسجد الحرام ظهر بشكل جميل”.

ومن جانبه قدم المعتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين، والمملكة، والجهات المشرفة على التنظيم في المسجد الحرام.