أشاد معتمر روسي، بجودة الخدمات المقدمة، وبراعة التنظيم، في المسجد الحرام، مهنئًا جميع المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك.
وقال المعتمر الروسي، في حديثه على قناة “العربية” :” أنه جاء من روسيا لأداء العمرة”، مُشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة للمعتمرين تفوق الوصف.
وأضاف:” أن التنظيم السلس للذهاب إلى المسجد الحرام ظهر بشكل جميل”.
ومن جانبه قدم المعتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين، والمملكة، والجهات المشرفة على التنظيم في المسجد الحرام.
معتمر من #روسيا🇷🇺: الخدمات المقدمة للمعتمرين تفوق الوصف.. تحيا #السعودية
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/fVkHnyHelj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 29, 2023
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