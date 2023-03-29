جسدت واقعة فريدة من نوعها، نوعًا نادرًا من الوفاء، بطلها مواطن من منطقة حائل يدعى زعل الشمري، ويهوى تربية الصقور.
وقال الشمري خلال حديثه على قناة العربية :” أنه كان يهوى تربية الصقور، وكان لديه صقر عاش معه سنوات كثيرة، إلا أن موت الطائر جعله يتوقف من بعدها عن تربية الصقور.”
وأضاف:” أنه ترك المهنة منذ نحو 19 عامًا بعد وفاة طيره، الذي يدعى عماش، ليحتفظ به بعد وفاته ببقائه في المنزل حتى يراه بشكل يومي.”
قصة وفاء مختلفة..
زعل الشمري اعتزل "الصقارة" بعد وفاة "طيره" قبل 19 عاماً ولا يزال يحتفظ ببقاياه حتى يراه بشكل يومي#حائل#السعودية@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/hEe7rhgFNx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
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