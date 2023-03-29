جسدت واقعة فريدة من نوعها، نوعًا نادرًا من الوفاء، بطلها مواطن من منطقة حائل يدعى زعل الشمري، ويهوى تربية الصقور.

وقال الشمري خلال حديثه على قناة العربية :” أنه كان يهوى تربية الصقور، وكان لديه صقر عاش معه سنوات كثيرة، إلا أن موت الطائر جعله يتوقف من بعدها عن تربية الصقور.”

وأضاف:” أنه ترك المهنة منذ نحو 19 عامًا بعد وفاة طيره، الذي يدعى عماش، ليحتفظ به بعد وفاته ببقائه في المنزل حتى يراه بشكل يومي.”