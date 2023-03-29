أوضح المختص في الموارد البشرية خالد الحربي أنه في حال وفاة الأخ أو الأخت الموظف لا يستحق إجازة حسب النظام.

وأشار خالد الحربي إلى إن إجازة الوفاة الـ5 أيام للعامل، مقصودة بالزوج والزوجة والآباء والأبناء.

ولفت الحربي إلى أن أوقات الراحة والصلاة، لا تحتسب ضمن ساعات العمل المخصصة.