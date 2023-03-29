أوضح مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بالمسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة تكون على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى استقبال مليون زائر وزائرة خلال شهر رمضان.

وقال المزيني في حديثه على برنامج النشرة الأولى المُذاعة على قناة الإخبارية:” أن زيارة الروضة الشريفة تتم بالحجز عن طريق تطبيق نسك على مدار 24 ساعة وبمواعيد محددة للرجال والنساء”، مؤكدًا أنه خلال شهر رمضان سنستقبل مليون زائر وزائرة بمشيئة الله.

وأضاف: “أنه يتم تخصيص طاقة استيعابية معينة للمواطن والمقيم والزائر، أما للقادمين من الخارج تقوم شركات العمرة بالحجز لهم عبر المنصة.

وأشار إلى أن زيارة الروضة الشريفة تكون للرجال من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء والتراويح، أما للنساء تكون على فترتين الأولى بعد صلاة التراويح حتى الساعة الثانية صباحًا، بينما الفترة الثانية تكون من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 11 صباحًا.