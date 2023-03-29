لقى شخص من الجنسية الآسيوية مصرعه بعد إلقاء نفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة بدولة الإمارات.

وانتقلت دوريات الأمن إلى محل الواقعة بعد ورود بلاغ بالحادث ، فيما حاولت فرق الإسعاف إنقاذ الرجل ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وعثر على ورقة بحوزة الرجل يقر فيها بإقدامه على قتل زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم ثم قيامه بإلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات الواردة في الرسالة، ولازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.