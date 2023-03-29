وجه استشاري جراحة المناظير والسمنة، الدكتور محمد أبو خاطر، نصائح طبية لمن يصوم بعد إجراء عمليات “السمنة”.

وقال الدكتور محمد أبو خاطر، عبر قناة “العربية”، أن من فترة الإفطار إلى السحور على المريض أن يشرب من لتر ونصف إلى لترين من السوائل وهي في المرحلة الرابعة من النظام الغذائي بعد إجراء عملية السمنة.

وأشار إلى أن على المريض توزيع الفيتامينات في تلك الفترة، ومن المهم الاستمرار على علاج المعدة والإفطار يكون عبارة عن شوربة والوجبات بين الإفطار والسحور تكون متعددة، كل ساعتين وجبة خفيفة، ونتحاشى الدهون والسكريات.