أفاد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، بأن بارجة تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول تعرضت لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكر الجيش في بيان:” أن السلطات أغلقت بوابات سد نهر أوهايو أمام حركة المرور المائية لمنع تسرب المواد السامة، وأعلنت حالة طوارئ ملاحية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البارجة الغارقة كانت ضمن قطار مائي يجر 11 بارجة وعندما وقع الحادث تمت السيطرة على البوارج الـ10 الأخرى بفصلها عن البارجة الغارقة.

والجدير بالذكر أن شركة المرافق الخاصة بولاية كنتاكي، أعلنت أنه حتى الآن لا يوجد تسرب للميثانول في نهر أوهايو، مُشيرة إلى أن مياه النهر ما زالت صالحة للشرب.