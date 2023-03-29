نعى مصري زوجته بكلمات مؤثرة ، بعد وفاتها في الحرم المكي، حيث تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في المملكة مع حزنه على زوجته داعين لها بالمغفرة والرحمة .

وقال الزوج في نعيه عبر حسابه بموقع فيسبوك : “لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعي زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي”.

وأضاف : “أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختي لأختي صوامة قوامة”.

وتابع : “تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان، وهي صائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق”.