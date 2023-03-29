عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم, جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

فيما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.