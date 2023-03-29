تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك ومكة المكرمة من إحباط محاولات تهريب (35) طنًا و(176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و(483.3) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وقالت أنه تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم ( 257 ) متهمًا، منهم ( 14 ) مواطنًا و 243 مخالفًا لنظام أمن الحدود .

وأكدت أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.