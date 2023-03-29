دخل المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب الوطني، خلفا لمواطنه هيرفي رينارد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رحيل هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب ، وعدم إكمال المدة المتبقية من عقده لتوليه مهمة تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأكدت مصادر وجود 4 مرشحين لقيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة، على رأس تلك الأسماء، زيدان، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال وبنفيكا السابق ضمن القائمة.

كما ضمت الترشيحات أيضا الإيطالي روبرتو مانشيني، و سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.