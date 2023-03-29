أقام رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، اليوم الأربعاء، الصلاة في يومه الأول بمقر إقامته الرسمي، وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب.

ونشر حمزة يوسف صورا مع عائلته خلال الصلاة، وكتب: “قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيوت هاوس (مقر إقامته الرسمي) بعد التصويت البرلماني اليوم. لحظة خاصة بالنسبة لي عندما أقوم بإمامة عائلتي في الصلاة كما جرت العادة بعد إفطارنا معا”.

وكان الاستقلاليون الاسكتلنديون انتخبوا حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن، في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، ليصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا.